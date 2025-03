Ilrestodelcarlino.it - Le quinte colonne del nemico

Sarebbe bello fare a meno della guerra ma nessuno ci é mai riuscito. Parola di Erodoto.Ci sono sempre statea favore del. Anche a Roma si cercava di trattare ma la guerra finì solo con la distruzione di Cartagine. Nel 1915 c'erano gli austriacanti. Nel 1940, negli USA qualche corteo per Hitler. Nella Francia alcuni erano favorevoli a Hitler. Abbiamo vissuto due generazioni con apologeti dell'U. Tutti i paesi europei hanno un esercito. Non c'è che da metterli insieme con bravi tecnici e vedere dove ciò che risulta debole, va rinforzato. E come collocare le difese. Fare difficoltà tecniche serve solo a Putin. Si parla di cifre esagerate ma nessuno spiega perché. Gian Battista Oneto