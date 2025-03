Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Vitali si conferma una certezza. I neo entrati fanno la differenza

Leggi su Sport.quotidiano.net

7 (nella foto). È decisivo in una partita nella quale, in pratica, i guanti li deve usare pochissimo. Ma la parata su Franzolini, quella che ha evitato al Legnago di mettere la freccia, vale almeno quanto un gol. Anzi, una doppietta. Cinquegrano 6. Ha spazio e non lo sfrutta quanto Longobardi dall’altra parte. Peccato. Megelaitis 6. Anche se non al massimo la sua presenza si avverte. Parte più centrale per poi mettersi a correre in fascia. Dove lo metti sta e ci sta comodo. Gorelli 6. Ormai le sue partite durano un tempo, condannato anche questa volta da un ’giallo’ che Buscè considera pericoloso. In 45 minuti, davanti ai morbidi attaccanti veneti, governa in serenità (1? st Lepri 6. Guarda fino all’ultimo il pallone che finisce sulla testa di Franzolini, ma non ci arriva prima dell’attaccante di casa).