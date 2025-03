Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Galeotti espulso nel finale, Iglio titolare bella sorpresa

Leggi su Sport.quotidiano.net

6. Non chiamato a parate numerose né difficili, mostra sicurezza ed è pronto su Frey al 7’. Rissadalle sue parti, con cartellino rosso per lui.6,5. Non giocava dall’inizio da Spal-Recanatese 1-0, da un anno, e mai in stagione. Parte timidino dando troppa libertà all’avversario per qualche cross dal suo lato, ma nella ripresa diventa il mre attaccante della Spal con due occasioni importanti: su una fa un miracolo Boer. BRUSCAGIN 5,5. Il meno sicuro dei cinque dietro, da braccetto di destra. Concede una insidiosa punizione dal limite con un fallo in ripiegamento. NADOR 6. Da regista di tre centrali fa decisamente meglio, come già si sapeva. Neltrova anche due anticipi imperiosi. FIORDALISO 6. Senza sbavature: la Spal subisce poco la Pianese, e solo nel primo tempo.