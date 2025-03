Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Dell’Orco e Amoran insuperabili. Gemello attento, Giunti in battaglia

Leggi su Sport.quotidiano.net

6,5su corner avversario nel primo tempo, quando sbroglia la matassa. Presa sicura nel finale sul colpo di testa di Scotto.7 Gli cambiano gli avversari ma resta concentrato, controlla bene anche Varela e la sua velocità. Lucido fino alla fine, quando chiude Scotto e poi spazza via in tribuna, senza tanti fronzoli, una palla calda. RICCARDI 6,5 Tonico al centro del reparto arretrato. Gara senza sbavature.7 Già nei primi minuti ha da fare, ma sarà così per tutta la gara. Ottimo negli anticipi, puntuale nel far ripartire l’azione. Il migliore. MEZZONI 6 Alla prima discesa, al 2’, serve a Marconi un assist che l’attaccante sciupa. Buona gara dalla mediana in su, un po’ in sofferenza in difesa.6 Fatica nei duelli in mezzo al campo, trova giocatori scaltri e di esperienza ma non rinuncia a lottare e a sporcarsi.