Spettacolo.periodicodaily.com - Le-one in Arrivo con “GHETTO STORY”, Un Nuovo Capitolo del Rap Campano

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Esce venerdì 14 marzo “” (Epic/Sony Music Italy), ilsingolo del rapperLe-one con la direzione artistica di Junior K. “” si apre con un mix di rap e melodia su un beat coinvolgente e dinamico.Un Mix di Rap e Melodia per “”Esce venerdì 14 marzo “” (Epic/Sony Music Italy), ilsingolo del promettente rapperLe-one, sotto la direzione artistica di Junior K. Questo brano rappresenta un ulteriore passo nella carriera di un artista che sta rapidamente conquistando il panorama musicale italiano.“” si distingue per un perfetto equilibrio tra rap e melodia, il tutto supportato da un beat coinvolgente e dinamico. Le-one entra in scena con un tono celebrativo e determinato, riflettendo sul successo ottenuto attraverso anni di sacrifici.