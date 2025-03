Ilfattoquotidiano.it - Le nonnine di Ostuni ballano scatenate su “Espresso Macchiato” di Tommy Cash. L’artista è pazzo di loro: “Sono le mie ballerine per Eurovision!” – IL VIDEO

Tutti pazzi per ledi. Su TikTok spopola ilin cui un gruppo di signore Over si scatenano sulle note del chiacchieratissimo brano estone “” di. Il brano è in gara aSong Contest 2025, al via a Basilea dal 13 maggio. La clip è arrivata fino al cantautore che ha esclamato: “Le mieper l’!”.“” ha fatto discutere perché nel testo racchiude tutti i luoghi comuni e gli stereotipi del nostro Paese. Maha sempre sostenuto che non voleva affatto offendere il nostro Paese, quanto esorcizzare in quel modo gli stessi stereotipi incriminati. “Mi amore, mi amore,por favore” cantain una canzone infarcita di altre espressioni come “spaghetti”, “ciao bella”, “mafioso”.