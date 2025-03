Formiche.net - Le navi della Marina alimentate da piccoli reattori nucleari? Per Fincantieri è possibile

Se un tempo il nucleare era considerato un tema tabù in molti Paesi europei, oggi sta tornando al centro delle strategie energetiche e militari delle grandi potenze. La crisi degli approvvigionamenti energetici, la necessità di ridurre le emissioni di carbonio e la ricerca di indipendenza strategica stanno spingendo governi e industrie a esplorare nuove applicazioni dell’energia nucleare. In questo contesto, e in particolare in relazione ai tanto discussidi piccole dimensioni, una suggestione potenzialmente rivoluzionaria è venuta da Pierroberto Folgiero, amministratore delegato di. Secondo Folgiero, se implementata con successo, questa tecnologia renderebbe uniche lemilitari italiane, garantendo loro una maggiore autonomia operativa e riducendo la dipendenzadai carburanti fossili.