Le moto storiche sfrecciano in città: torna la Bergamo-San Vigilio, in ricordo di Dino Sestini

Sono passati quasi 102 anni da quel 3 giugno 1923 quando un gruppo di pionieri delrismo, in sella ascoppiettanti e roboanti, fendevano laAlta disfidandosi su un percorso di 4,3 km, superando pendenze anche del 17%: nasceva la “San”. Dopo qualche anno, quella gara fu ingiustamente archiviata in un cassetto della memoria della. Da 13 anni, invece, grazie all’impegno del Club Orobico Auto ed’Epoca di Pedrengo, rivive sotto forma di Rievocazione Storica, ed è diventato un evento a Calendario Nazionale Autoclub Storico Italiano.La manifestazione, assolutamente non competitiva ma che prenderà i contorni di una grande festa della “due ruote” – l’evento è aperto a tutte lee gli scooter d’epoca costruiti fino al 2000, la quota d’iscrizione è di 10 € a persona e leante ‘1940 non pagano – nel 2025 si svolgerà domenica 13 aprile.