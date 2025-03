Quifinanza.it - Le marche di olio extravergine di oliva migliore in Italia premiate nel 2025

Sono state rese note ledidiinnele inserite nella guida Oli d’di Gambero Rosso.Quest’ultima, realizzata in collaborazione con Banca Monte dei Paschi di Siena, è stata presentata al Sol2Expo di Verona. È il risultato di un lungo e meticoloso lavoro di selezione, volto a premiare le migliori etichette didi. Un vero e proprio simbolo del made in Italy.L’elenco delle migliorinelL’elenco completo delle etichettenella guida Oli d’rappresenta un’opportunità unica per i consumatori di scoprire e acquistare i migliori olidiprodotti in. Ogni anno, infatti, la guida premia le aziende che si sono distinte per la qualità dei loro prodotti, assegnando le cosiddette “”tre foglie”.