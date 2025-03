Sport.quotidiano.net - Le interviste. "Non dobbiamo farci prendere dal nervosismo»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Nella sala stampa del Mannucci c’è spazio come sempre per le dichiarazioni di Leonardo Menichini. Che chiaramente non può essere soddisfatto. "Le partite si decidono su episodi e noi sul primo gol abbiamo commesso egli errori. A quel punto tutto si è fatto più difficile contro un avversario forte come il Pescara. Abbiamo avuto anche la palla per andare in vantaggio, con Corona, e direi che per 70’ la squadra ha giocato. Certo, commentare uno 0-3 non è facile". La prestazione fino al secondo gol c’è stata, abbiamo avuto occasioni per segnare e pareggiare. La partita l’abbiamo giocata, ma è chiaro che commentare uno 0-3 non è facile. Il Pescara si è dimostrato una grande squadra, ma noimigliorare. Abbiamo commesso degli errori e ingenuità. Nonostante questo lo 0-3 è un risultato bugiardo, quindi oraavere la rabbia e la determinazione di invertire la marcia".