Le gare in Val di Taro. Successi per il Johnny’s Karate

Una domenica die qualificazioni per ildi Borgo Sisa, che a Borgo Val di, in provincia di Parma, ha disputato le fasi regionali per accedere ai campionati italiani di kumite e kata. Nel kumite, Adele Leoni ha dominato la categoria di peso -55 kg vincendo i tre turni rispettivamente 4-0, 7-0 e 6-0. Nel kata Alessio Pinto, sedicenne da pochi mesi in una categoria di atleti fino ai 35 anni, e Manuela Blasi hanno vinto i primi incontri fino ad approdare alle semifinali, perse contro i campioni in carica. Le medaglie di bronzo sono però sufficienti per accedere ai campionati italiani. Tutti e tre gli atleti hanno quindi strappato il pass per il torneo che si disputerà a Ostia dal 28 al 30 marzo. Oltre a loro ci sarà anche Sebastian Foschi, già qualificato di diritto grazie alla convocazione in Nazionale per i campionati europei che si sono disputati in Polonia.