Linkiesta.it - Le fragole a 19 dollari, la lotta di classe e l’analfabetismo diffuso

Leggi su Linkiesta.it

Come si definisce «ricco» nel secolo delle vite a scrocco, nel secolo dell’umanità che segue gente che va in vacanza in posti che non si potrebbe permettere in cambio di tag e lascia la propria indignazione nei commenti, perché neanche lei se lo può permettere ma nessuno la ospita in cambio di tag, nel secolo dellaallo scambio pubblicitario scambiata perdi?L’ultimo scandalo da un quarto d’ora è uno scandalo da diciannove, e si chiama Elly Amai. È una fragola. Arriva in America da Kyoto, e lo scandalo è cresciuto di recente, ma tutto è iniziato tre settimane fa, grazie a Alyssa Antoci, che se cercate su Google vi risulta “internet personality”, il che prova uno dei concetti più importanti e trascurati del presente: Google è utile solo se già conoscete ciò che cercate, altrimenti ne uscirete sentendovi esperti e ripetendo perentori un sacco di stronzate.