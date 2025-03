Le condizioni di salute di Papa Francesco | La radiografia al torace conferma i miglioramenti

Leggi su Open.online

Rimangono stabili ledidi. Pur ricordando la complessità del suo quadro clinico, i medici del Gemelli – nel consueto bollettino serale di oggi – mercoledì, 12 marzo – riferiscono che il Pontefice continua a registrare lievi ma costanti progressi. In particolare, «ladeleseguita ieri hato iregistrati nei giorni precedenti»., fanno sapere ancora i medici, «continua a effettuare l’ossigenoterapia ad alti flussi durante il giorno e la ventilazione meccanica non invasiva durante il riposo notturno». Questa mattina, «dopo aver seguito gli esercizi spirituali in collegamento con l’Aula Paolo VI, ilha inoltre ricevuto l’Eucarestia, si è dedicato alla preghiera e, successivamente, alla fisioterapia motoria.