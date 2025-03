Lettera43.it - Le condizioni di Papa Francesco: «Confermati i miglioramenti dopo la radiografia toracica»

Leggi su Lettera43.it

Ledi salute direstano stabili, nonostante la complessità del quadro clinico generale. Secondo il bollettino medico del 12 marzo, laeffettuata l’11 ha confermato igià osservati nei giorni scorsi. Il Pontefice continua a sottoporsi a ossigenoterapia ad alti flussi durante il giorno e utilizza la ventilazione meccanica non invasiva durante il riposo notturno. Se lo stato di salute rimarrà invariato, il 13 marzo non sarà diffuso un nuovo bollettino medico e sarà la sala stampa vaticana a fornire eventuali aggiornamenti nel tardo pomeriggio.Vaticano: «Nessun viaggio in programma in Turchia a fine maggio»Nel frattempo, il Vaticano ha smentito ufficialmente le voci su un possibile viaggio diin Turchia a fine maggio.