Le ceramiche alla fiera dell’urbanistica

Confindustria Ceramica, sotto le insegne del marchio ‘Ceramics of Italy’, in coordinamento con Confindustria Emilia-Romagna e la sezione regionale dell’ANCE, associazione dei costruttori edili, ritorna al Palais des Festivals di Cannes in occasione del MIPIM 2025. Appuntamento annuale dedicato allo sviluppo urbanistico delle grandi città del mondo, laha aperto i battenti ieri e vedrà fino a venerdi, anche la ceramica italiana tra i protagonisti: la partecipazione di Confindustria Ceramica, infatti, fa parte per la seconda volta di una collettiva che vede come capofila la Regione Emilia-Romagna, Assessorato Sviluppo Economico e Green Economy, Lavoro, Formazione, Relazioni Internazionali. Un’importante occasione, per l’associazione di via Monte Santo che raggruppa i produttori italiani di ceramica, ma anche di laterizi, materiali refrattari, laterizi, porcellane, ceramica sanitaria e per uso domestico e ornamentale, di promozione e un’occasione anche di studio e confronto.