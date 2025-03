Le borse europee tentano la risalita nonostante l’avvio dei dazi Milano + 14% Ancora debole l’auto

Ilfattoquotidiano.it - Le borse europee tentano la risalita nonostante l’avvio dei dazi. Milano + 1,4%. Ancora debole l’auto

Tentativo di recupero per le, reduci da due sedute di passione. Le parole di Donald Trump che ha cercato di offrire qualche rassicurazione sulle prospettive economiche prevalgonosull’entrata in vigore deisu acciaio e alluminio, già previste e quindi “assorbite” dai mercati. La borsa di Londra è in rialzo dello 0,6%, Francoforte sale dell’1,6%, Parigi dell’1,2%.guadagna l’1,4%. Restano deboli i titoli del, tra i più esposti all’escalation degli scontri commerciali. Stellanti galleggia intorno alla parità, Volkswagen cede lo 0,3%, Bmw sale dello 0,3% così come Mercedes. Sul listino di piazza Affari si distinguono i bancari. Unicredit guadagna più del 3%, Popolare Sondrio il 2,8%, Banco Bpm il 2,6% dopo il via libera dell’antitrust europeo all’offerta su Anima.