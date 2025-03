Anteprima24.it - Le altre di C, annuncio shock di Antonini (Trapani) su X: “Il 16 aprile esclusa una terza squadra”

Tempo di lettura: 2 minutiDopo l’esclusione dal campionato della Turris, sono parole di fuoco quelle scritte su X da Valerio, presidente del. Il massimo dirigente del club siciliano non solo chiede chiarezza sulle fidejussioni presentare dallesocietà, ma allo stesso tempo ha annunciato che il prossimo 16nel girone C di Serie C potrebbe essere escluso anche il Messina sempre per inadempienze di carattere amministrativo come già accaduto a Taranto e Turris.Questo il suo post su X: “Turris fuori. Alla fine quello che scrissi 3 settimane fa si è avverato. E il 16tocca al Messina. Ledovranno pagare ? Per quale ragione che tanto ci sono già 2 fallite e unaprossima ? Senza play out chi è più interessato a prendere o meno punti di penalizzazione ? Il Presidente Marani non può cavarsela con qualche comunicato cartaceo.