Calciomercato.it - Lazio-Viktoria Plzen, Vecino apre al rinnovo. Poi sul derby a distanza: “Prima ne parlavamo”

Leggi su Calciomercato.it

Il centrocampista uruguaiano alla vigilia della sfida con i cechi: le parole sul futuro e sulla ‘sfida’ con la RomaMatiasresta uno dei giocatori più importanti dellaper esperienza e peso nello spogliatoio, oltre che per qualità tecniche.Matias(Lsse) – calciomercato.itL’uruguaiano è stato fuori a lungo per infortunio, con l’Udinese è tornato titolare dopo tre mesi. Le sue parole in conferenza alla vigilia del match col:Sei tornato dopo parecchio tempo, a che percentuale di condizione sei? “Non è semplice dare un numero, ma abbiamo fatto le cose giuste. Ho giocato alcuni minuti con Milan e, con l’Udinese 70 minuti ma mi sento meglio di quanto aspettassi. Io mi sento meglio, sono soddisfatto anche del recupero”.Quanto ci tenete all’Europa League? “Competizione bellissima, più vai avanti più è bella.