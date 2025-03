Serieanews.com - Lazio, rinnova ma resta sotto esame: tra tre mesi la risposta

Tra conferme e interrogativi, lasi prepara a prendere una decisione importante per la prossima stagione. Una decisione che passa da unsul campoma: treper decidere tutto (Foto: Ansa) – serieanews.comCosa serve per diventare il numero uno? No, non in senso figurato. Parliamo proprio della maglia da portiere titolare, quella che pesa più di tutte le altre. Perché tra i pali ci si gioca la fiducia di tutti: dei compagni, dell’allenatore, dei tifosi. E, nel caso della, quella maglia è tornata a essere un argomento caldo. Caldissimo.Da una parte c’è chi deve riscattarsi. Dall’altra, chi ha la grande occasione di prendersi tutto. In mezzo, un club che osserva e valuta ogni singolo dettaglio, pronto a prendere decisioni che potrebbero cambiare la rotta della prossima stagione.