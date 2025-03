Sololaroma.it - Lazio-Plzen, il pronostico di Europa League: si all’1+Over e non solo

La 3 giorni di coppe europee sta entrando sempre più nel vivo e si concluderà domani 13 marzo. Il giovedì, come di consueto, sarà la giornata dell’, con il quadro dei quarti di finale che si delineerà definitivamente. Una delle partite in programma per gli ottavi di ritorno vedrà protagoniste una fra le rappresentanti italiane. Stiamo parlando ovviamente della, che affronterà alle 18:45 allo stadio Olimpico il Viktoriadopo il successo per 2-1 all’andata. I biancocelesti vogliono confermarsi di fronte ai loro tifosi e strappare il pass per il prossimo turno. Per i cechi, invece, c’è una vera e propria montagna da scalare, contro un cliente che nel girone unico aveva concluso al 1° posto con prestazioni di alto livello., probabili formazioni(4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin.