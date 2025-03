Calciomercato.it - Lazio, emergenza centrocampo ma due buone notizie da Formello. Out in due – VIDEO CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

Domani sera-Viktoria Plzen per il ritorno degli ottavi di Europa League, le ultime dall’allenamento dei biancocelestiLasi prepara in vista della sfida di domani sera all’Olimpico contro il Viktoria Plzen. Il risultato è in discesa dopo il 2-1 dell’andata, ma Baroni oggi è stato chiaro: “Guai a fare calcoli”. Sotto la pioggia battente di, i biancocelesti sono scesi in campo per la rifinitura e ad attirare l’attenzione sono stati i giocatori in dubbio.ma dueda. Out in due – Calciomercato.itIl primo, in questo caso una conferma di quanto anticipato dal tecnico, è Taty Castellanos che ha recuperato in anticipo rispetto alle attese e domani potrebbe trovare qualche minuto a gara in corso. Toccherà ancora a Dia fare gli straordinari, con Tchaouna e Noslin che si contendono un posto da centravanti.