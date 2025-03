Lazio, Baroni recupera Castellanos

Leggi su .com

(Adnkronos) –lo aveva annunciato già al termine del match pareggiato contro l’Udinese: per l’Europa League e la prossima partita contro il Bologna dovrebbero tornare a disposizionee Dele Bashiru. L’attaccante argentino era ai box per l’infortunio muscolare rimediato lo scorso 16 febbraio contro il Napoli, ma ormai è praticamente pronto per tornare in campo: ecco le ultimissime sulle sue condizioni. Lo staff medico dellaha dato sufficienti rassicurazioni asarà a disposizione per-Viktoria Plzen, ritorno degli ottavi di finale di Europa League in programma domani pomeriggio all’Olimpico. Si ripartirà dal 2-1 ottenuto dai biancocelesti all’andata in trasferta, motivo per cui non c’è totale necessità di accelerare i tempi e rispedire subito in campo l’argentino dal 1?.