Sport.quotidiano.net - L’avversario. La squadra di Pagliuca è una delle rivelazioni. Gli ultimi risultati non devono trarre in inganno

Non sono e non possono essere iultime tre partite (la sconfitta a Pisa e quella casalinga con il Cittadella, oltre al pareggio di Mantova) a raccontare la stagione sin qui disputata dalla Juve Stabia che al contrario è, assieme al Cesena, la grande sorpresa di questo torneo, al netto del recente rallentamento. Sarà che la spinta della promozione dà spesso una carica ulteriore, ma ladi Guido(foto) – oggi settima a quota 40 punti – si è inserita in zona playoff sin dall’inizio del torneo, rimanendo a lungo anche tra le prime sei e, più in generale, lasciando a tutti gli avversari l’idea di essere una formazione particolarmente scorbutica; in questo senso, il 3-0 proprio del Modena all’andata al Braglia è unaeccezioni che confermano la regola. Ladi, infatti, ha saputo giocarsela anche contro le prime tre della classe, soprattutto all’andata, quando ha battuto il Pisa e strappato un pareggio al Sassuolo e allo Spezia.