Leggi su Open.online

Ursula von derAdolf. È l’affondo pesantissimo del ministro degli Esteri Sergejcontro la presidente della Commissione Ue, «rea» di essersi fatta carico del nuovo minaccioso contesto internazionale avviando il riarmo d’Europa. «Il Führer Ursula sta mobilitando tutti per rimitalizzare», dice seraficoin un’intervista al blogger americano Mario Nawfal (coi “colleghi” Larry Johnson ed Andrew Napolitano). All’insulto verso von der, gli opinionisti filo-(Nawfal, attivissimo su X, è rilanciato spesso e volentieri da Elon Musk) se la ridono di gusto. Lo faranno molte altre volte alle “battute” e sferzate del ministro degli Esteri di Vladimir, in un’intervista rilanciata non a caso in queste ore con grande rilevanza dai media di Stato russi.