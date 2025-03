Thesocialpost.it - Lavrov attacca von der Leyen: “La Fuhrer Ursula vuole rimilitarizzare l’Europa”

Leggi su Thesocialpost.it

Serghei, ministro degli Esteri russo, non usa mezzi termini. Durante un’intervista a tre blogger americani, rilanciata dall’agenzia Tass, hato la presidente della Commissione Europea,von der.Leggi anche: BersaniMeloni a DiMartedì: “Non si può chiamare riarmo? Chiamiamolo Ugo”“Lasta mobilitando tutti per“, ha dichiarato. Il riferimento è al programma per il riarmo europeo, promosso da Bruxelles per rafforzare l’industria della difesa.Il piano Ue per la difesa e le critiche di MoscaL’Unione Europea ha avviato un programma per potenziare la produzione di armamenti e ridurre la dipendenza da forniture esterne. Secondo Bruxelles, la sicurezza del continente passa da una maggiore capacità di difesa autonoma.