Sergheiva all’attacco della presidente della Commissione Ue,von der, per il piano ReArmEU proposto – e approvato dal Parlamento – agli stati membri dell’Unione Europea: “standoper”, ha detto il ministro degli Esteri russo. Il riferimento ad Adolf Hilter è chiaro: la scelta di von derdiventa quindi un’arma di propaganda nelle mani della Russia per paragonare le politiche europee a quelle portate avanti 85 anni fa dalla Germania nazista.“L’Unione Europea non è più un progetto economico pacifico: vogliono il loro esercito”, ha rimarcato. Nell’intervista con i blogger americani Mario Naufal, Larry Johnson e Andrew Napolitano, rilanciata dalla Tass,ha detto che il piano per il riarmo prevede “somme di denaro inimmaginabili” e ha aggiunto: “Molti pensano che questo sia un trucco per distrarre l’attenzione della popolazione dalle decine e centinaia di miliardi di euro che sono stati spesi ai tempi del Covid e nell’assistenza all’Ucraina senza controlli appropriati.