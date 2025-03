Lanazione.it - Lavoro stagionale. Le figure richieste

La stagione turistica si avvicina e con essa le opportunità dinelle strutture ricettive della costa toscana. Per chi cerca un impiego nel settore, il 20 marzo si terrà la Borsa mercatoa San Vincenzo, un evento dedicato all’incontro tra domanda e offerta. L’appuntamento è fissato dalle 9.30 alle 13 alla Cittadella delle Associazioni, in via Sandro Pertini. Sono 137 i posti al momento disponibili, con possibilità di colloqui diretti tra candidati e aziende. La partecipazione all’evento è gratuita e la pre-registrazione è consigliata sul sito borsamercato.it. Chi non avrà effettuato l’iscrizione online potrà comunque registrarsi in loco il giorno dell’evento. Anche le aziende interessate possono partecipare gratuitamente inviando una richiesta all’indirizzo livorno2@ebtt.