Lanotiziagiornale.it - Lavoro, Cifa-Confsal sottoscrivono l’accordo economico integrativo del contratto Ict: aumenti salariali medi dell’8%

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Garantire condizioni contrattuali adeguate a tutelare il potere di acquisto e il benessere dei lavoratori e a creare, al contempo, un contesto favorevole alla crescita e allo sviluppo delle imprese. È quanto confermano con il loro impegno le Confederazioniche – dopo aver recentemente siglatodelCollettivo Nazionale diIntersettoriale per le imprese dei settori Terziario, Commercio, Distribuzione, Servizi, Turismo e Pubblici Esercizi – hanno formalizzato proprio nei giorni scorsi anche il rinnovo della parte economica del CCNL ICT, settore chiave per la digitalizzazione e la crescita economica del Paese.Ict, sottoscrittoOltre ad aver introdotto due nuovi livelli di inquadramento nella classificazione del personale, ampliandoli da cinque a sette, per meglio rispondere alle esigenze di un mercato delin costante trasformazione,prevede significativi incrementia partire da quest’anno, ina pari all’8%.