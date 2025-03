Cesenatoday.it - Lavori in corso in diverse vie cittadine a seguito di sopralluoghi e verifiche, come cambia la viabilità

Leggi su Cesenatoday.it

Sono diversi iavviati in questi giorni dall’amministrazione comunale sul territorio cittadino per rispondere a specifiche esigenze emerse aditecniche.È questo il caso di via Altiero Spinelli, all’altezza della rotonda Antonio Domeniconi, dove a.