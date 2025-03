Salernotoday.it - Lavori di manutenzione straordinaria a Salerno: rubinetti a secco per 9 ore, la mappa dei disagi

Leggi su Salernotoday.it

in vista, a: per eseguire un intervento diin Velia, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 9 alle ore 18 di martedì 18 marzo, in via Velia da incrocio Corso Garibaldi ad incrocio via Pirro ed in via Giovanni Cuomo. La nota di Sistemi