Baritoday.it - Lavori Aqp al quartiere San Paolo: prevista interruzione dell'erogazione idrica

Leggi su Baritoday.it

Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Bari. A tal proposito, per consentire l’esecuzione dei, sospenderà temporaneamente la normalealSan, lunedì 17 marzo 2025, in via La Nave e traverse, via.