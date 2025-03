Ilrestodelcarlino.it - Lavinia Fontana, i segreti nei suoi ritratti

Ne ’Idi’ (Corraini) di Emanuele Lugli e Chiara Palillo, assistiamo all’incontro di una immaginaria bambina di otto anni con la pittrice bolognese(1552-1614), artista bolognese celebre soprattutto comesta. E impariamo a capire la finalità del ritratto, come racconta Chiara Palillo (ospite anche nel nostro podcast di oggi Il Resto di Bologna, ascoltabile online sul nostro sito e su Spotify), che ha concepito le illustrazioni delle 48 pagine, come un taccuino d’artista, seguendo Emanuele Lugli, docente di storia dell’arte alla Stanford University, nel suo progetto di far conoscere la “pittoressa” e iquadri (alcuni si possono ammirare al museo San Domenico di Imola e alla Pinacoteca Nazionale di Bologna) a un pubblico più giovane. Il racconto ipotizza come potesse avvenire a quel tempo la commissione di un ritratto.