L’Auditorium è inagibile | Ridateci un’ora di sport

PISTOIA"Si vuole sensibilizzare l’inclusione e l’attenzione ad una tematica molto delicata come l’autismo e poi, da tre mesi, un gruppo di ragazzi che soffre di questo disturbo non riesce più a svolgere la propria ora settimanale di attivitàiva perchéè stato chiuso". Un vero e proprio grido d’allarme, e di rabbia, quello che arriva dai giocatori di ragazzi davvero speciali che, oramai da diverse stagioni, scendono in campo per sentirsi un po’ meno diversi. Un progetto partito nel 2022 grazie al connubio fra Pistoia Basket Project e Shoemakers Monsummano e che, col passare del tempo, si è sempre rafforzato. "I ragazzi hanno bisogno e necessità di questo spazio settimanale dedicato all’attivitàiva – raccontano i genitori del gruppo – ed è per questo che era sempre stato lasciato il medesimo giorno, il martedì, con lo stesso orario, dalle 18 alle 19, e la medesima location,