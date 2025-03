Unlimitednews.it - Latitante in fuga da 9 anni arrestato dai Carabinieri

TRIESTE (ITALPRESS) – Non si fermano i controlli di “retrovalico” condotti dalla Compagnia deidi Aurisina. Nella mattinata del 6 marzo, durante un servizio mirato alla ricerca di latitanti, i militari della Stazione di Prosecco facenti capo alla citata Compagnia, hanno individuato eun cittadino romeno 45ennedal 2016.L’uomo fermato nei pressi del confine a bordo di un autobus proveniente dalla Spagna e diretto in Romania, dopo un’accurata verifica nella banca dati delle Forze di Polizia, è stato compitamente identificato, ed è emerso a suo carico un provvedimento di cattura rimasto ineseguito per.L’individuo, già noto alle autorità italiane, era stato infatti oggetto di una indagine condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagniadi L’Aquila, in quanto facente parte di un sodalizio criminale dedito in furti di rame commessi a fine 2015 nelle quattro province abruzzesi.