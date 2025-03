Panorama.it - Latino alle medie, scrittura manuale, Bibbia e intelligenza artificiale. Ecco la nuova scuola di Valditara

Leggi su Panorama.it

Unache guarda al passato per affrontare il futuro. La riforma scolastica promossa dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe, ridisegna il panorama dell’istruzione italiana con una serie di interventi che mescolano tradizione e innovazione. Il documento delle Nuove Indicazioni Nazionali per ladell’infanzia e del primo ciclo, pubblicato dal Ministero, introduce cambiamenti che vanno dal ritorno delalla valorizzazione della, passando per un nuovo approccio allo studio della storia e l’integrazione dell’in classe. Una rivoluzione che partirà dall’anno scolastico 2026/2027 e che già oggi accende il dibattito.Il ritorno dele la centralità dellaUno degli interventi più significativi riguarda l’introduzione delnellasecondaria di primo grado.