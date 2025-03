Dayitalianews.com - Latina, al via i lavori per la riqualificazione del centro storico; investimento da 300mila euro

Nuovo volto per l’isola pedonale: interventi su arredi urbani e illuminazioneA partire da lunedì 17 marzo, prenderanno il via ididell’isola pedonale deldi, un progetto che interesserà corso della Repubblica, via Pio VI e via Eugenio Di Savoia. L’intervento, affidato alla ditta Gemini Appalti, rientra nel programma denominato “, le radici del rinnovamento”, approvato dall’amministrazione comunale lo scorso settembre.Ad annunciare l’inizio deiè stata la sindaca Matilde Celentano, che ha sottolineato l’importanza dell’opera per il decoro urbano e la fruibilità degli spazi pubblici: “Questo intervento consentirà di trasformare il cuore della città in un luogo di aggregazione e socialità, migliorando il suo aspetto e la sua vivibilità”.