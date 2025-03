Ilgiorno.it - L’Ateneo nega gli spazi: proteste

Per la terza volta in un anno l’Università di Pavia ha deciso di vietare una conferenza pubblica che si sarebbe dovuta svolgere all’interno degliuniversitari. Era stato il movimento per la giustizia climatica “Fridays For Future Pavia“, assieme al Coordinamento per il diritto allo studio Udu, a organizzare per venerdì alle 18 la presentazione del report “La cultura a sei zampe” di ASud, attiva nella divulgazione dei responsabili della crisi climatica. In questi giorni però è arrivato il veto dell’Università, con la spiegazione che si tratterebbe di un evento politico e come tale schierato senza contraddittorio. "È inaccettabile questa spiegazione, completamente pretestuosa – dice Riccardo Marinoni (nella foto) di Fridays For Future Pavia – In passato l’Università ha sempre accettato di dareo a eventi politici, anche in questi mesi.