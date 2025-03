Palermotoday.it - "L'assicurazione si è tirata indietro", salta il primo Slalom automobilistico Termini-Caccamo

Leggi su Palermotoday.it

Il 1°non si farà, almeno non alla data prevista, ovvero sabato 15 e domenica 16 marzo. La sfida tra i birilli, al suo debutto su una sezione del tracciato che per alcuni decenni (e fino al 2019) ha ospitato i bolidi in lizza per la Cronoscalata "–.