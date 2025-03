Lettera43.it - L’assenza di Papa Francesco e il peso crescente di Parolin

Leggi su Lettera43.it

Ilresta ricoverato al Gemelli, nonostante le condizioni di salute siano migliorate tanto che i medici hanno deciso di sciogliere la prognosi. Se dunque da una parte si può affermare che «ilnon è in imminente pericolo di vita a causa dell’infezione (ai bronchi e ai polmoni)», dall’altra, fanno sapere ancora dall’ospedale, «il quadro resta complesso e permangono altri pericoli, anche a causa dell’età». Per tali ragioni il pontefice 88enne «deve restare in ospedale, per proseguire le cure in un ambiente protetto». Dopo quasi un mese di ricovero non si sa dunque con certezza quandosarà dimesso e si prevede che la sua degenza durerà ancora qualche settimana, sempre che non sorgano nuove complicazioni.Candele peral Policlinico Gemelli (Imagoeconomica).Il miglioramento dinon fuga l’ipotesi della rinunciaSe questo è il quadro clinico,deldal Vaticano e dal suo ruolo di guida spirituale della Chiesa universale comincia a pesare anche dal punto di vista istituzionale.