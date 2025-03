Liberoquotidiano.it - "Lapo Elkann mi ha insultata. E per i successivi tre mesi...": l'accusa-choc di Evelina Christillin

Parole che certamente faranno rumore. Nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera,, presidente del Museo Egizio di Torino, torna sugli insulti ricevuti da, un episodio che l'ha segnata profondamente. "mi diede dell'ingrata: 'È grottesca, senz'anima e senza dignità, un'arrampicatrice sociale'", racconta, riferendosi alle parole del rampollo di casa Agnelli sulla ormai annosa vicenda della Superlega. "Quella frase ha scatenato reazioni molto aggressive da parte dei tifosi. Per treho dovuto farmi scortare e non potevo più andare allo stadio", aggiunge, sottolineando il peso di un attacco che ha trasformato il suo legame con la Juventus in un'esperienza dolorosa., che ricorda con affetto i tempi in cui teneva in braccioda bambino e lo accompagnava al catechismo russo, si dice delusa dall'aggressività scatenata da quelle parole.