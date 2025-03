Movieplayer.it - Landman: Paramount+ rinnova la serie di Taylor Sheridan dopo il successo della prima stagione

il, il dramma sull'industria petrolifera del Texas occidentale torna con una secondasuha ufficialmentetoper una seconda. La, creata dae incentrata sulle dinamiche dell'industria petrolifera texana, ha concluso la suail 12 gennaio, ottenendo un grande riscontro di pubblico. Il rinnovo non è una sorpresa, considerando cheha registrato il miglior debutto sudegli ultimi due anni. Nel quarto trimestre del 2024, laè entrata nella top 10 degli show originali più visti sulla piattaforma, affiancandosi ad altri successi come Tulsa King e Lioness. Secondo Paramount Global, il primo episodio ha raggiunto 35 milioni di spettatori in tutto il .