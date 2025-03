Lopinionista.it - L’alternanza tra allegria e introspezione dell’Espressionismo Astratto di Simona Sedláková, osservando i due lati dell’essenza umana

Il dualismo che inevitabilmente appartiene alla natura dell'uomo non viene spesso lasciato emergere nell'ambito artistico poiché la tendenza degli interpreti della pittura è di mostrare il lato predominante attraverso cui essi guardano tutto ciò che li circonda, quel mondo reale o emozionale che diviene essenziale per la loro manifestazione espressiva; eppure, come due facce della stessa medaglia, esiste un lato più ombroso e uno più solare in ciascun individuo, sulla base delle circostanze e della fase dell'esistenza che si attraversa, e dunque narrare questa ambivalenza può divenire un modo inedito di concretizzare una natura artistica che non riesce a soffermarsi solo su una parte di sé.