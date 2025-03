Bergamonews.it - L’allarme di Arpa Lombardia: “Aumento del pericolo valanghe”

Le continue nevicate che stanno interessando la regione in queste ore, unitamente agli apporti che si verificheranno nei prossimi giorni, determineranno undelsu tutta la regione, con grado 3 ovvero “marcato” su Retiche, Adamello e Orobie, 2 ovvero “moderato” su Prealpi Lariane, Bresciane e Bergamasche, 1 ossia debole su Prealpi Varesine, in una scala europea delcompresa tra 1 a 5.Problemi di neve ventata oltre il limite del bosco, con lastroni soffici che saranno di difficile individuazione a causa del ricoprimento determinato dalle nevicate in corso. I fragili ancoraggi tra neve vecchia e neve recente potranno cedere al passaggio di un singolo sciatore su molti pendii, a qualsiasi esposizione.Il Centro Regionale Neve ediinvita sempre alla prudenza e consiglia di tenersi informati consultando il ‘Bollettino neve e’ sul sito dell’agenzia, dove le previsioni sono aggiornate quotidianamente.