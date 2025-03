L’algoritmo della paternità e la famiglia targata Musk

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Elon, eroedestra italiana che si fa vanto di difendere la “tradizionale”, ha un approccio allache potrebbe far storcere il naso persino ai suoi più ferventi sostenitori. Sua figlia Vivian Jenna Wilson lo accusa apertamente: “Mio padre ha pagato per farmi nascere maschio”. Non è solo una polemica familiare, è il ritratto di una visione del mondo in cui persino la nascita diventa una questione di transazione economica., che di figli ne ha quattordici, ha fattofecondazione in vitro con selezione del sesso una prassi ingegneristica, scegliendo maschi come se fosse una decisione di design, una selezione naturale al computer. Ma quando Vivian ha deciso di affermare la propria identità, il rapporto si è spezzato. Nel 2022 ha cambiato nome e genere e ha interrotto ogni legame con il padre.