L' album di Damiano David è finalmente uscito dal mistero | abbiamo una data di uscita un titolo la track list… e gli occhi a cuore

, iconico frontman dei Måneskin, dopo aver brillato anche a Sanremo 2025, ha annunciato ufficialmente ladidel suo primosolista, Funny Little Fears, che vedrà la luce il prossimo 16 maggio. «Ho sempre avuto paura dell'altezza, del fatto che da un momento all'altro il terreno si spacchi sotto i miei piedi e in un secondo tutto sparisca. Ho avuto paura dell'oscurità, un'immensità che non riesco a vedere o comprendere, che potrebbe trascinarmi se non facessi attenzione a dove metto i piedi. Ho avuto paura di me stesso, di chiedere troppo, di rincorrere qualcosa che non sapevo nemmeno se volessi davvero. E onestamente a volte ho ancora paura, ma mi sono scritto un manuale. Spero che lo troviate utile anche voi. L'ho chiamato Funny Little Fears. Con amore,», è la dedica dell'artista.