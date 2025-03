Anconatoday.it - L'affondo del Pd sull'assessore Caucci: «Inadeguata al ruolo che ricopre e prende in giro i cittadini»

Leggi su Anconatoday.it

ANCONA – Nella giornata di ieri, in risposta a un’interrogazione urgente sul tema, l’ai Servizi sociali Manuelaha spiegato in Consiglio comunale che il bando riguardante l’avviso pubblico denominato ‘Desteenazione azione - desideri in azione’ è risultato ‘non ammissibile’ al.