L'ad di Volkswagen: aperti a contribuire al riarmo valutando la produzione di veicoli militari

è disposta a fare la sua parte nella corsa europea alcostruendo equipaggiamenti per l’esercito tedesco o facendo da consulente ad altri gruppi automobilistici su sviluppo edi. Oliver Blume, ad della più grande casa automobilistica europea che ha chiuso il 2024 con utili calati da 17,8 a 12,4 miliardi, lo ha detto nel corso della conferenza annuale con i media a Wolfsburg. Non ci sono ancora state “discussioni concrete”, ha specificato, ma l’azienda è disposta a valutare l’opzione di tornare a produrre comearmati. Come ha fatto durante la Seconda guerra mondiale per i nazisti e in seguito, con ilTipo 181, per l’esercito della Germania Ovest e per clienti civili di Gran Bretagna e Usa.L’aumento della domanda nella prospettiva deleuropeo ha fatto esplodere il valore delle azioni delle aziende del settore della difesa.