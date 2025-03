Lanazione.it - L’abbraccio della città: "Lavoriamo per il 2026"

di Laura GuerraFOLLONICAAppassionati, atleti, cittadini, bambini, campioni ed eroici. E’ questo il pubblico che ieri ha vissuto le emozioniseconda tappaTirreno - Adriatico partita da Camaiore. Adrenalina che dal 2018 hanno provato 5 volte e che nelle prospettive del Comune, vi è di continuare questo sodalizio, forse già il proissimo anno. "E ‘appena finita ma siamo già in moto per non perderla - dice il vicesindaco Danilo Baietti - E’ un biglietto da visita importante per la, ci impegneremo per non perdere questo appuntamento. A Follonica è ormai una tappa fissa, un momento importante per lache si ferma ad ammirare il grande ciclismo, ma anche perchè riusciamo a dare una visibilità importante internazionale alla. Tra l’altro siamo un’amministrazione nuova e avere l’onore di poter premiare i corridori è stata un’emozione davvero molto forte".