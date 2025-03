Ilrestodelcarlino.it - L’abbraccio con Israele. L’ambasciatore in città: "Amicizia e gratitudine"

diin Italia Jonathan Peled ha fatto visita al sindaco Alan Fabbri. Presente inper la nuova mostra ‘Bellissima Ester. Purim, una storia senza tempo’, che inaugura al Meis, Peled ha incontrato il primo cittadino ferrarese, accompagnato dal presidente della comunità ebraica Fortunato Arbib. "Per me è un grande onore visitare questae la sua comunità ebraica, perché si tratta della prima volta a Ferrara – ha dettoJonathan Peled –. Mi porta qui un senso die diper l’attenzione fin da subito dimostrata da Ferrara per, con segni di solidarietà tangibili verso il popolo israeliano, come l’illuminazione d’azzurro del Castello dopo l’attentato del 7 ottobre. Ringrazio il sindaco Alan Fabbri per questi segnali di vicinanza, spero di tornare presto a Ferrara" ha concluso Peled, invitando il sindaco a visitaree lodando le bellezze di Ferrara, con un particolare apprezzamento per palazzo Schifanoia.