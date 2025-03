Ilrestodelcarlino.it - La Yuasa Battery si tuffa nel torneo di Dubai

Un volo di poco meno di quattro ore concluso in tarda serata con l’arrivo a. Questa la giornata dellaGrotrtazzolina che proprio ieri in mattinata è partita alla volta di Bologna per imbarcarsi alla volta degli Emirati Arabi Uniti per prendere parte ad unInternazionale di grande prestigio. Occasione molto importante per la squadra di coach Massimiliano per continuare a mantenere il livello tecnico e agonistico molto alto in vista del finale di stagione, proprio mentre in Italia hanno preso il via, anche con qualche risultato a sorpresa, i play-off scudetto. Proprio dai quarti di finale in corso di svolgimento usciranno le quattro squadre che andranno a completare il quadro delle sei formazioni al via appunto della poule che vale il quinto posto e di conseguenza anche la qualificazione alla Challange Cup della prossima stagione.